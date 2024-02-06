Туроператоры зафиксировали высокий спрос на туры за границу на 23 февраля
Туроператоры наблюдают рост спроса на зарубежные туры на День защитника Отечества по сравнению с прошлым годом, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Отмечается, что одними из самых популярных направлений стали Таиланд, ОАЭ, острова Индийского океана, Египет и Китай.
По словам генерального директора компании «Арт-тур» Дмитрия Арутюнова, многие россияне берут себе дополнительные выходные, чтобы продлить праздники. Так, в основном берутся заезды с 22–23 февраля по 10 марта, захватывая еще и выходные на 8 Марта.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил «Радиоточке НСН», что внутренний туризм становится все более популярным, но его по-прежнему «догоняет» международный.
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