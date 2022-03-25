Туроператоры вывезли из-за рубежа более 85 тыс. российских туристов
На данный момент туроператоры вывезли из-за рубежа 90% российских организованных туристов, что составляет более 85 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Ростуризма со ссылкой на руководителя ведомства Зарину Догузову.
Сообщается, что еще около 5,5 тысячи туристов остается за рубежом.
В Ростуризме отметили, что больше всего организованных российских туристов находится в Египте - около 4 тысяч человек. Также россияне находятся в ОАЭ, Турции, на Мальдивах и Таиланде.
Сообщается, что процесс возвращения усложнился и занимает больше времени из-за новых западных санкций в отношении самолетов, которыми планировалось выполнять специальные рейсы.
Туроператоры должны вернуть туристам порядка 56-60 миллиардов рублей за отмененные с февраля туры, заявил ранее директор ассоциации "Турпомощь", вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко.
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