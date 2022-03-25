Туроператоры вывезли из-за рубежа более 85 тыс. российских туристов

На данный момент туроператоры вывезли из-за рубежа 90% российских организованных туристов, что составляет более 85 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Ростуризма со ссылкой на руководителя ведомства Зарину Догузову.

Сообщается, что еще около 5,5 тысячи туристов остается за рубежом.

В Ростуризме отметили, что больше всего организованных российских туристов находится в Египте - около 4 тысяч человек. Также россияне находятся в ОАЭ, Турции, на Мальдивах и Таиланде.