Туроператоры вывезли из-за рубежа более 85 тыс. российских туристов

На данный момент туроператоры вывезли из-за рубежа 90% российских организованных туристов, что составляет более 85 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Ростуризма со ссылкой на руководителя ведомства Зарину Догузову.

Сообщается, что еще около 5,5 тысячи туристов остается за рубежом.

В Ростуризме отметили, что больше всего организованных российских туристов находится в Египте - около 4 тысяч человек. Также россияне находятся в ОАЭ, Турции, на Мальдивах и Таиланде.

«Азимут» и Red Wings начали вывоз туристов из Египта

Сообщается, что процесс возвращения усложнился и занимает больше времени из-за новых западных санкций в отношении самолетов, которыми планировалось выполнять специальные рейсы.

Туроператоры должны вернуть туристам порядка 56-60 миллиардов рублей за отмененные с февраля туры, заявил ранее директор ассоциации "Турпомощь", вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиасообщениеТуроператорыРоссийские Туристы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры