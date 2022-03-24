Туроператоры заявили о задолженности в 60 млрд рублей за отмененные туры

Туроператоры должны вернуть туристам порядка 56-60 миллиардов рублей за отмененные с февраля туры, заявил директор ассоциации "Турпомощь", вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко, передает ТАСС.

По его словам, деньги можно будет вернуть, когда будет восстановлено туристское сообщение между странами.

Он отметил, что долги будут закрываться при первой же возможности.