«Азимут» и Red Wings начали вывоз туристов из Египта

Туроператоры Anex Tour, TUI и «Интурист» начали выполнение вывозных рейсов из Египта. Об этом в Telegram-канале сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Южная Корея отменит визы для россиян

Рейсы выполняются по маршрутам из Шарм-эш-Шейха и Хургады в Сочи и Минеральные Воды. После доставки на родину туроператоры доставят туристов в регионы.

Догузова отметила, что расписание рейсов гибкое, в связи с чем посоветовала быть на связи с туроператором.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: egyptinrussia.com
ТЕГИ:Египет
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры