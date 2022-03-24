«Азимут» и Red Wings начали вывоз туристов из Египта

Рейсы выполняются по маршрутам из Шарм-эш-Шейха и Хургады в Сочи и Минеральные Воды. После доставки на родину туроператоры доставят туристов в регионы.

Догузова отметила, что расписание рейсов гибкое, в связи с чем посоветовала быть на связи с туроператором.

