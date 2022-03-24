«Азимут» и Red Wings начали вывоз туристов из Египта
23 марта 202223:54
Туроператоры Anex Tour, TUI и «Интурист» начали выполнение вывозных рейсов из Египта. Об этом в Telegram-канале сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Рейсы выполняются по маршрутам из Шарм-эш-Шейха и Хургады в Сочи и Минеральные Воды. После доставки на родину туроператоры доставят туристов в регионы.
Догузова отметила, что расписание рейсов гибкое, в связи с чем посоветовала быть на связи с туроператором.
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23 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru