Туроператоры вывезли из-за рубежа более 80% туристов из России
На сегодняшний день туроператоры вывезли из-за границы более 80% организованных туристов из России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.
Отмечается, что было вывезено около 75 тысяч человек.
При этом за последние сутки было вывезено более 1,5 тысячи туристов.
Также в Ростуризме отметили, что обратную форму на «Госуслугах» уже заполнили 10,5 тысяч самостоятельных туристов.
Оставшихся за границей российских туристов получится вернуть в Россию в ближайшие две недели. Об этом 15 марта рассказали в Ассоциации туроператоров (АТОР). Сейчас за границей находятся до 25 тысяч пассажиров, которые имеют право воспользоваться спецрейсами. Также благодаря взаимодействию туроператоров, Ростуризма и Росавиации имеется возможность ежедневно возвращать на родину до трех тысяч человек.
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