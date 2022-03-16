Туроператоры вывезли из-за рубежа более 80% туристов из России

На сегодняшний день туроператоры вывезли из-за границы более 80% организованных туристов из России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

Отмечается, что было вывезено около 75 тысяч человек.

При этом за последние сутки было вывезено более 1,5 тысячи туристов.

Также в Ростуризме отметили, что обратную форму на «Госуслугах» уже заполнили 10,5 тысяч самостоятельных туристов.