АТОР: Оставшихся за границей российских туристов получится вернуть на родину за 14 дней
Оставшихся за границей российских туристов получится вернуть в Россию в ближайшие две недели. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров (АТОР).
Отмечается, что сейчас за границей находятся до 25 тысяч пассажиров, которые имеют право воспользоваться спецрейсами. Также благодаря взаимодействию туроператоров, Ростуризма и Росавиации имеется возможность ежедневно возвращать на родину до трех тысяч человек.
По данным источника, сейчас наиболее остро вопрос стоит для туристов, находящихся в Таиланде. В Египте вылета ожидают до 13 тысяч туристов. В организации рассказали, что российские путешественники пока также остаются в Болгарии, ОАЭ, в странах Карибского региона, на Мальдивах, Кипре и Сейшелах.
При этом сообщается, что большинство российских самолетов не могут вылететь за рубеж из-за риска ареста. Поэтому сейчас для вывоза россиян используют ограниченное количество бортов, которые зарегистрированы и застрахованы в РФ или принадлежат российским лизингодателям и находятся в собственности перевозчиков.
В России также рекомендуют туристам возвращаться домой бортами зарубежных перевозчиков самостоятельно. В то же время пока доступны и некоторые рейсы в другие страны от российских компаний.
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