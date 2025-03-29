Туроператоры в ближайшее время возобновят экскурсии с курортов в Бангкок

Там уточнили, что ситуация после землетрясения в столице Таиланда практически нормализовалась.

Напомним, вчера, 28 марта, в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. Толчки ощущались и в соседнем Таиланде: в Бангкоке из-за этого сотни людей вышли из зданий на улицу, здесь объявили эвакуацию жителей многоэтажных домов. По последним данным, число погибших превысило тысячу человек.

Накануне вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян заявил НСН, что курортные зоны не пострадали от землетрясения в Мьянме.

