Туроператоры в ближайшее время возобновят экскурсии с курортов в Бангкок
Туроператоры в ближайшее время возобновят экскурсии с курортов в Бангкок (Таиланд), сообщили в в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Там уточнили, что ситуация после землетрясения в столице Таиланда практически нормализовалась.
Напомним, вчера, 28 марта, в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. Толчки ощущались и в соседнем Таиланде: в Бангкоке из-за этого сотни людей вышли из зданий на улицу, здесь объявили эвакуацию жителей многоэтажных домов. По последним данным, число погибших превысило тысячу человек.
Накануне вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян заявил НСН, что курортные зоны не пострадали от землетрясения в Мьянме.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru