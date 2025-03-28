АТОР: Землетрясение в Мьянме не должно отпугнуть российских туристов

Если в Мьянме и Таиланде не будет новых сильных толчков, которые затронут Бангкок, россиянам не стоит бояться отдыхать в Таиланде, курортные зоны не пострадали от землетрясения в Мьянме. Об этом НСН заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян.

В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Толчки ощущались и в соседнем Таиланде: в Бангкоке из-за этого сотни людей вышли из зданий на улицу, здесь объявили эвакуацию жителей многоэтажных домов. Также в пострадавшем от землетрясения мьянманском городе Мандалай разрушены многоэтажные дома и мосты. По словам Мурадяна, сведений о пострадавших российских туристах и обращений с просьбами об эвакуации не поступало.