«Дотации закончились»: Туроператоры не поверили, что полеты на юг станут дешевле

Ранее стало известно, что в России с 12 июня откроется дополнительный воздушный коридор для рейсов на юг. Об этом сообщило издание РБК. Отмечается, что второй воздушный коридор позволит сократить время полетов и увеличить пропускную способность маршрута. Голов усомнился, что второй коридор изменит ситуацию к лучшему.

«Дополнительные рейсы откроют, но хабы-то закрыты. Ни в Краснодар, ни в Симферополь, ни в Анапу мы не летаем — долететь можно только до Сочи, куда, возможно, и отправят дополнительные рейсы. Там хаб строился под Олимпиаду, он может принимать до 350 бортов в день. Несут потери и перевозчики, поскольку дотации от государства закончились, лететь некуда, борта простаивают, а за парковку и лизинг платить надо», — сказал Голов.

При этом собеседник НСН добавил, что цены на билеты вряд ли станут дешевле.

«Большой вопрос, повлияет ли нововведение на ценообразование и скажется ли на кошельках потребителей. Я за появление дополнительных бортов, но самолет пустым летать не может. У нас есть лоукостер “Победа”, который от обычной авиакомпании отличается только названием», — добавил президент Союза туристических агентств.

В заключение Голов предположил, в каком юз южных направлений может быть открыт дополнительный воздушный коридор.

«Возможно, это Пятигорск или Минеральные Воды, откуда можно улететь, например, в Азербайджан или Израиль. Возможно, имелась в виду Грузия. Но это все не ускоряет и не удешевляет полет», — подытожил он.

Ранее грузинская авиакомпания Georgian Airways расширила географию полетов из Москвы через Тбилиси. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

