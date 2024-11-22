Телеведущий Юрий Николаев пошел на поправку
22 ноября 202411:10
Российский и советский телеведущий Юрий Николаев стал чувствовать себя лучше, но пока остается в больнице под наблюдением специалистов, сообщает ТАСС.
Как рассказал сам Николаев, поместили его в самую обычную больничную палату. Госпитализировали телеведущего после того, как он, находясь дома, упал в обморок и ударился головой.
Николаев добавил, что чувствует себя хорошо.
Ранее телеведущий Николаев опроверг слухи о выявленном коронавирусе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Блогера Поперечного оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии
- СМИ: В Барвихе ранили ножом хоккеиста, который заступился за девушку
- Курс доллара на Forex превысил 103 рубля впервые с марта 2022 года
- СМИ: В США и Европе думают о возвращении Украине ядерного оружия
- Замглавы Минстроя Стасишин: Рост цен на новостройки в России прекращается
- В Киеве демонтируют памятник писателю Николаю Островскому
- Стартовали съемки второго сезона «Кибердеревни»
- В Самарской области захотели ограничить продажу алкоголя
- Новая книга Сапковского по «Ведьмаку» выйдет 1 декабря
- Стоимость золота на бирже поднялась выше $2700 впервые с 8 ноября
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru