Телеведущий Юрий Николаев пошел на поправку

Российский и советский телеведущий Юрий Николаев стал чувствовать себя лучше, но пока остается в больнице под наблюдением специалистов, сообщает ТАСС.

112: телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию после обморока

Как рассказал сам Николаев, поместили его в самую обычную больничную палату. Госпитализировали телеведущего после того, как он, находясь дома, упал в обморок и ударился головой.

Николаев добавил, что чувствует себя хорошо.

Ранее телеведущий Николаев опроверг слухи о выявленном коронавирусе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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