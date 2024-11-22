СМИ: Рютте обсудит с Трампом урегулирование украинского конфликта
Генсек НАТО Марк Рютте планирует в ближайшее время обсудить мирное урегулирование конфликта на Украине с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на источники.
Как пишет издание, в скором времени Рютте может приехать в резиденцию Трампа для обсуждения стратегии мирных переговоров. По данным источника, интересам американского лидера и Европы отвечает «справедливый и прочный мир», не являющийся поощрением для России и обеспечивающий надежные гарантии безопасности для Украины.
The Washington Post отмечает, что в Европе ожидают от Рютте выполнения функций главного контактного лица в отношениях с Вашингтоном при Трампе. Генсек НАТО за способность договариваться с американским лидером получил прозвище «заклинатель Трампа».
Ранее Марк Рютте заявлял, что Запад должен продолжить украинский конфликт и вновь выделить Киеву военную помощь, чтобы изменить ход ситуации, пишет Ura.ru.
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