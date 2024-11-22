В Подмосковье 164 дерева упали из-за штормового ветра

Более 160 деревьев упали на территории Московской области из-за мощного циклона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Произошло падение 164 деревьев в 36 городских округах», — отметил собеседник агентства.

Источник указал, что аварийные бригады администраций городских округов ведут работы по распиловке и уборке деревьев.

По словам собеседника РИА Новости, на территории 13 городских округов Подмосковья при падении деревьев были повреждены 27 автомобилей. Отключений электроснабжения в Подмосковье не зафиксировано.

Накануне на столичный регион обрушился шторм, из-за усиления ветра в Москве и области объявили «оранжевый» уровень опасности, напоминает RT.

