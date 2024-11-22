В Подмосковье 164 дерева упали из-за штормового ветра
Более 160 деревьев упали на территории Московской области из-за мощного циклона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«Произошло падение 164 деревьев в 36 городских округах», — отметил собеседник агентства.
Источник указал, что аварийные бригады администраций городских округов ведут работы по распиловке и уборке деревьев.
По словам собеседника РИА Новости, на территории 13 городских округов Подмосковья при падении деревьев были повреждены 27 автомобилей. Отключений электроснабжения в Подмосковье не зафиксировано.
Накануне на столичный регион обрушился шторм, из-за усиления ветра в Москве и области объявили «оранжевый» уровень опасности, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пушилин посетил окрестности Курахова
- Белоусов: ВС России перемололи лучшие части ВСУ
- В Подмосковье 164 дерева упали из-за штормового ветра
- Тишковец предупредил москвичей о циклоне «Каэтано»
- Инвестор из США Линч захотел купить «Северный поток-2»
- Атмосферное давление в Москве упало до рекордно низких отметок
- Опрос: 40% пользователей соцсетей никогда не меняли пароли в личных профилях
- На свалке в Британии затерялся диск с биткоинами на 73 млрд рублей
- В WhatsApp появилась текстовая расшифровка голосовых сообщений
- СМИ: Хакеры RaHDit опубликовали данные об украинцах с ВИЧ, которых могут мобилизовать
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru