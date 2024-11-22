Белоусов: ВС России перемололи лучшие части ВСУ
Российские военные перемололи лучшие части и формирования Вооруженных сил Украины, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, сообщает РИА Новости.
«Сорвали им по сути дела всю кампанию 2025 года», - подчеркнул министр при посещении пункта управления группировки войск «Север».
Там он провел рабочее совещание и заслушал доклады командования по текущей обстановке, а также вручил государственные награды военнослужащим. Министру также представили образцы военной техники стран НАТО, которую использует ВСУ.
Ранее Белоусов проинспектировал объекты инфраструктуры Северного флота, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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