Белоусов: ВС России перемололи лучшие части ВСУ

Российские военные перемололи лучшие части и формирования Вооруженных сил Украины, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, сообщает РИА Новости.

Белоусов отменил кадровый резерв в Минобороны

«Сорвали им по сути дела всю кампанию 2025 года», - подчеркнул министр при посещении пункта управления группировки войск «Север».

Там он провел рабочее совещание и заслушал доклады командования по текущей обстановке, а также вручил государственные награды военнослужащим. Министру также представили образцы военной техники стран НАТО, которую использует ВСУ.

Ранее Белоусов проинспектировал объекты инфраструктуры Северного флота, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Минобороны РФ
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