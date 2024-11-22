В Твери мужчине дали 6 лет тюрьмы за хищение 1 млрд рублей у «Россельхозбанка»
Суд в Твери приговорил мужчину, похитившего более 1 млрд рублей у филиала «Россельхозбанка», к шести годам заключения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Тверской области.
«Фигурант 1958 года рождения совершил хищение кредитных денежных средств тверского регионального филиала АО "Россельхозбанк" на общую сумму свыше 1,16 миллиарда рублей», — отметили в ведомстве.
Против мужчины было возбуждено дело о мошенничестве. Тверской Центральный районный суд приговорил фигуранта к шести годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей.
Решение пока не вступило в законную силу. На приговор поступило апелляционное представление прокурора.
Ранее Свердловский областной суд приговорил двух жителей региона к 17 и 17,5 года заключения за организацию и осуществление незаконного производства наркотиков, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Блогера Поперечного оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии
- СМИ: В Барвихе ранили ножом хоккеиста, который заступился за девушку
- Курс доллара на Forex превысил 103 рубля впервые с марта 2022 года
- СМИ: В США и Европе думают о возвращении Украине ядерного оружия
- Замглавы Минстроя Стасишин: Рост цен на новостройки в России прекращается
- В Киеве демонтируют памятник писателю Николаю Островскому
- Стартовали съемки второго сезона «Кибердеревни»
- В Самарской области захотели ограничить продажу алкоголя
- Новая книга Сапковского по «Ведьмаку» выйдет 1 декабря
- Стоимость золота на бирже поднялась выше $2700 впервые с 8 ноября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru