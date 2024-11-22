В Твери мужчине дали 6 лет тюрьмы за хищение 1 млрд рублей у «Россельхозбанка»

Суд в Твери приговорил мужчину, похитившего более 1 млрд рублей у филиала «Россельхозбанка», к шести годам заключения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Тверской области.

«Фигурант 1958 года рождения совершил хищение кредитных денежных средств тверского регионального филиала АО "Россельхозбанк" на общую сумму свыше 1,16 миллиарда рублей», — отметили в ведомстве.

Против мужчины было возбуждено дело о мошенничестве. Тверской Центральный районный суд приговорил фигуранта к шести годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей.

Решение пока не вступило в законную силу. На приговор поступило апелляционное представление прокурора.

Ранее Свердловский областной суд приговорил двух жителей региона к 17 и 17,5 года заключения за организацию и осуществление незаконного производства наркотиков, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:БанкиМошенничествоПриговорТверь

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