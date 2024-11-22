Пушилин посетил окрестности Курахова

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил населенный пункт Кураховка к востоку от города Курахово. Соответствующее видео политик опубликовал в Telegram.

«Находимся сегодня в Кураховке, очень созвучно, к сожалению, пока еще не Курахово, но это все очень близко», — подчеркнул Пушилин.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные освободили населенный пункт Кураховка, напоминает Ura.ru.

Между тем СМИ сообщили о наступлении армии РФ на Курахово. По данным военного обозревателя Юлиана Репке, российские военные взяли под контроль около 15% города.

