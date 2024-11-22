Тишковец предупредил москвичей о циклоне «Каэтано»
В предстоящую субботу 23 ноября на Москву и область обрушится балканский циклон «Каэтано» с влажными снегопадами, сообщил синоптик Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
По словам синоптика, выпадет 9-11 мм осадков.
Так, в субботу в Москве начнется формирование устойчивого снежного покрова высотой 4–6 см, что соответствует климатической норме для 23 ноября, написал он. В Подмосковье сформировавшиеся сугробы, вероятно, останутся до весны, поэтому можно открывать лыжный сезон.
В воскресенье, 24 ноября, с опозданием на десять суток, в Москве наступит метеорологическая зима.
Ранее четыре человека пострадали в Москве из-за сильного ветра и падения деревьев в четверг, 21 ноября, напоминает RT.
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