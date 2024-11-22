Стоимость золота на бирже поднялась выше $2700 впервые с 8 ноября

Золото перестало падать в цене и перешло к росту, стоимость драгметалла на бирже в пятницу превысила 2700 долларов за тройскую унцию впервые с 8 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость фьючерса на золото снова обновила исторический максимум

По состоянию на 11:02 мск декабрьский фьючерс на золото стоил 2700,7 долларов за тройскую унцию. Дневной максимум составил 2701,8 долларов за тройскую унцию.

Ранее главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров в пресс-центре НСН заявил, что инструментов для инвестиций в РФ не так много, основные – это депозиты и надежные ценные бумаги, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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