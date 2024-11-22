Новая книга Сапковского по «Ведьмаку» выйдет 1 декабря

Писатель-фантаст Анджей Сапковский выпустит новую книгу из серии «Ведьмак», она получит название Rozdroze Krukow («Перекресток воронов»). Об этом сообщил польский журнал Nowa Fantastyka.

Книга будет посвящена первым шагам в магии молодого ведьмака Геральта из Ривии. По данным журнала, Сапковский расскажет о подростковых годах героя, который сталкивается с многочисленными испытаниями в своем ремесле.

Новинка выйдет на польском 1 декабря, публикация книги на других языках запланирована на начало 2025 года.

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ФОТО: РИА Новости
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