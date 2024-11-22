Новая книга Сапковского по «Ведьмаку» выйдет 1 декабря
Писатель-фантаст Анджей Сапковский выпустит новую книгу из серии «Ведьмак», она получит название Rozdroze Krukow («Перекресток воронов»). Об этом сообщил польский журнал Nowa Fantastyka.
Книга будет посвящена первым шагам в магии молодого ведьмака Геральта из Ривии. По данным журнала, Сапковский расскажет о подростковых годах героя, который сталкивается с многочисленными испытаниями в своем ремесле.
Новинка выйдет на польском 1 декабря, публикация книги на других языках запланирована на начало 2025 года.
Ранее вышла в свет новая книга писателя Виктора Пелевина — остросюжетный роман «Круть», напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Замглавы Минстроя Стасишин: Рост цен на новостройки в России прекращается
- В Киеве демонтируют памятник писателю Николаю Островскому
- Стартовали съемки второго сезона «Кибердеревни»
- В Самарской области захотели ограничить продажу алкоголя
- Новая книга Сапковского по «Ведьмаку» выйдет 1 декабря
- Стоимость золота на бирже поднялась выше $2700 впервые с 8 ноября
- Телеведущий Юрий Николаев пошел на поправку
- Эрмитаж посвятит Пушкину мультимедийное представление на Дворцовой площади
- СМИ: Рютте обсудит с Трампом урегулирование украинского конфликта
- В Твери мужчине дали 6 лет тюрьмы за хищение 1 млрд рублей у «Россельхозбанка»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru