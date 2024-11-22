Эрмитаж посвятит Пушкину мультимедийное представление на Дворцовой площади

Государственный Эрмитаж посвятит мультимедийное шоу на Дворцовой площади поэту Александру Пушкину. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Большое 3D мэппинг-представление пройдет в Дни Эрмитажа 7 и 8 декабря. На площади 6700 квадратрных метров на фасаде Главного штаба покажут мультимедийный спектакль «Пушкин», посвященный 225-летию со дня рождения литератора.

«Зрители увидят красочное представление с визуальными эффектами, музыкой Чайковского, Глинки и Римского-Корсакова, озвученное голосами известных артистов», — написал Пиотровский в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в Эрмитаже представят иконостас работы художника Николая Рериха из собрания Пермской художественной галереи, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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