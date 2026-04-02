Выиграла Азия: Куда полетят россияне весной на фоне «закрытия» ОАЭ

Воскан Арзуманов посоветовал российским туристам, какие страны выбрать вместо ОАЭ.

На фоне «закрытия» ОАЭ российские туристы активно летят в Таиланд, Китай, Мальдивы и Вьетнам, заявил НСН коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

«Аэрофлот» приостановил продажу билетов в Объединенные Арабские Эмираты как минимум до конца мая. Об этом 1 апреля сообщил гендиректор компании Сергей Александровский в интервью «Вестям». Арзуманов рассказал, куда перераспределились туристы.

«Крышесносный» тур: Как безвизовый режим с Индией отразится на ценах

«Наш национальный перевозчик перераспределил объем потоков из ОАЭ в Юго-Восточную Азию. Это Таиланд, Китай, Мальдивы, Вьетнам. Если мы говорим о том, кто выиграл от ближневосточного конфликта, то это азиатские страны. Но это все условно, потому что полностью покрыть тот поток, который шел в ОАЭ, Юго-Восточная Азия не может», - подчеркнул он.

Россиянам сегодня не стоит ехать в такие страны, как ОАЭ, Оман, Кувейт, Катар, Иран, Израиль, Бахрейн, Саудовская Аравия, Пакистан, Сирия, Афганистан, Ливан, Ирак, рассказали опрошенные НСН эксперты.

ФОТО: ТАСС / Олег Елков
