Выиграла Азия: Куда полетят россияне весной на фоне «закрытия» ОАЭ
Воскан Арзуманов посоветовал российским туристам, какие страны выбрать вместо ОАЭ.
На фоне «закрытия» ОАЭ российские туристы активно летят в Таиланд, Китай, Мальдивы и Вьетнам, заявил НСН коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов.
«Аэрофлот» приостановил продажу билетов в Объединенные Арабские Эмираты как минимум до конца мая. Об этом 1 апреля сообщил гендиректор компании Сергей Александровский в интервью «Вестям». Арзуманов рассказал, куда перераспределились туристы.
«Наш национальный перевозчик перераспределил объем потоков из ОАЭ в Юго-Восточную Азию. Это Таиланд, Китай, Мальдивы, Вьетнам. Если мы говорим о том, кто выиграл от ближневосточного конфликта, то это азиатские страны. Но это все условно, потому что полностью покрыть тот поток, который шел в ОАЭ, Юго-Восточная Азия не может», - подчеркнул он.
Россиянам сегодня не стоит ехать в такие страны, как ОАЭ, Оман, Кувейт, Катар, Иран, Израиль, Бахрейн, Саудовская Аравия, Пакистан, Сирия, Афганистан, Ливан, Ирак, рассказали опрошенные НСН эксперты.
