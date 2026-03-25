Туроператоры сравнили популярные у россиян курорты в Египте
Шарм-аль-Шейх и Хургада остаются вне конкуренции, заявил НСН Воскан Арзуманов.
Курорты северного Египта имеют развитые отели, но они не так популярны у россиян и не обладают богатой флорой и фауной, хотя стоят примерно столько же, рассказал директор Tez Tour Воскан Арзуманов в беседе с НСН.
Спрос на туры на Средиземное побережье Египта в летнем сезоне 2026 года увеличился на 15–20%. Эту статистику приводит официальный сайт АТОР. Арзуманов, в свою очередь, не заметил роста спроса.
«Египет как был стабилен, так и остается. Северное побережье отличается тем, что там море холоднее. Это в принципе плюс-минус такая же Турция. Средиземноморье не так богато морской флорой, фауной, кораллами и чем-то подобным. Да, в регионе широкая и качественная отельная база, но там больше европейцев, а россияне все же предпочитают Шарм-аль-Шейх и Хургаду. В эти места едва ли едет 10% от общего объема туристов, которых мы отправляем в Египет. Стоимость отдыха на неделю по системе “все включено” вместе с перелетом составит 70-80 тысяч на человека при двухместном размещении. Но есть отдельный вопрос — трансфер от аэропорта занимает три-четыре часа. Практически летят туда через Каир, а не через Александрию. Но массового туризма там нет — это египетский и европейский курорт», — указал он.
Ранее генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов заявил НСН, что Египет рискует потерять часть российских туристов из-за дорогих виз.
