В Маврикии заявили, что страна может начать принимать карты «Мир»

Маврикий может начать принимать для оплаты карты российской платежной системы «Мир». Об этом заявил посол страны в РФ Джанке Хесвар.

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По его словам, Центральный банк РФ сделал запрос в ЦБ Маврикия для совместной работы по рассмотрению возможности работы карты «Мир». Хесвар отметил, что Маврикий уже пытается ввести карту в оборот.

«Когда граждане России приезжают на Маврикий, им нужно как-то расплачиваться», - приводит РИА Новости слова посла.

Ранее кандидат экономических наук, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган отмечал, что россияне могут приобретать банковские карты в Казахстане, Киргизии и Белоруссии, чтобы с их помощью расплачиваться за границей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:ЦентробанкКарта Мир
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