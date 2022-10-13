В Маврикии заявили, что страна может начать принимать карты «Мир»
Маврикий может начать принимать для оплаты карты российской платежной системы «Мир». Об этом заявил посол страны в РФ Джанке Хесвар.
По его словам, Центральный банк РФ сделал запрос в ЦБ Маврикия для совместной работы по рассмотрению возможности работы карты «Мир». Хесвар отметил, что Маврикий уже пытается ввести карту в оборот.
«Когда граждане России приезжают на Маврикий, им нужно как-то расплачиваться», - приводит РИА Новости слова посла.
Ранее кандидат экономических наук, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган отмечал, что россияне могут приобретать банковские карты в Казахстане, Киргизии и Белоруссии, чтобы с их помощью расплачиваться за границей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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