АТОР: Турпоток россиян в зарубежные страны в начале 2024 года вырос на 16%
В первом квартале 2024 года турпоток россиян в зарубежные страны увеличился на 16,2%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Уточняется, что турпоток в топ-20 зарубежных направлений достиг 2,972 миллиона поездок. Наибольшим спросом у российских туристов пользовалась Турция, с января по март 2024 года эту страны посетило более 682 тысячи россиян.
В топ-3 популярных направлений также вошли Таиланд (622,8 тысяч поездок) и ОАЭ (572,2 тысячи поездок).
При этом лидером по приросту числа российских туристов в первом квартале 2024 года стал Китай. Общий турпоток в страну увеличился на 320% и составил 326,9 тысячи выездов. Резко вырос интерес россиян к Маврикию (+226%) и Саудовской Аравии (+223%).
Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» на летний период увеличила число рейсов из Москвы в турецкую Анталью. Из российской столицы на турецкий курорт будет летать 45 рейсов в неделю вместо 21, напоминает «Радиоточка НСН».
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