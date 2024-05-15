АТОР: Турпоток россиян в зарубежные страны в начале 2024 года вырос на 16%

Уточняется, что турпоток в топ-20 зарубежных направлений достиг 2,972 миллиона поездок. Наибольшим спросом у российских туристов пользовалась Турция, с января по март 2024 года эту страны посетило более 682 тысячи россиян.

В топ-3 популярных направлений также вошли Таиланд (622,8 тысяч поездок) и ОАЭ (572,2 тысячи поездок).

При этом лидером по приросту числа российских туристов в первом квартале 2024 года стал Китай. Общий турпоток в страну увеличился на 320% и составил 326,9 тысячи выездов. Резко вырос интерес россиян к Маврикию (+226%) и Саудовской Аравии (+223%).

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» на летний период увеличила число рейсов из Москвы в турецкую Анталью. Из российской столицы на турецкий курорт будет летать 45 рейсов в неделю вместо 21, напоминает «Радиоточка НСН».

