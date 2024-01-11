Туроператоры сообщили, что россияне массово скупили путевки на Шри-Ланку в январе

Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет, Мальдивы и Шри-Ланка станут самыми популярными зарубежными направлениями у россиян в 2024 году, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на участников рынка.

Отмечая желание россиян возвращаться в привычные страны, представители рынка прогнозируют рост популярности немассовых курортов. Также ожидается прирост числа туристов, которые не ориентируются на наличие прямых перелетов при выборе направления для отдыха, передает «Радиоточка НСН».

