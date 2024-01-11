Туроператоры сообщили, что россияне массово скупили путевки на Шри-Ланку в январе
Россияне массово скупили туры на Шри-Ланку во второй половине января, сообщает TourDom со ссылкой на туроператоров.
Отмечается, что на рейсы из Москвы в Матталу остались лишь единичные свободные места, не осталось вылетов и из Екатеринбурга – оттуда рейсы раскуплены до февраля.
Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет, Мальдивы и Шри-Ланка станут самыми популярными зарубежными направлениями у россиян в 2024 году, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на участников рынка.
Отмечая желание россиян возвращаться в привычные страны, представители рынка прогнозируют рост популярности немассовых курортов. Также ожидается прирост числа туристов, которые не ориентируются на наличие прямых перелетов при выборе направления для отдыха, передает «Радиоточка НСН».
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