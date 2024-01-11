АТОР: Россиянам стало доступно на 25% больше стран с прямым перелетом

В 2024 году число стран, в которые можно отправиться прямыми рейсами из России, увеличилось до 40, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

АТОР назвал Турцию, Таиланд и Шри-Ланку главными направлениями для путешествий

«Количество стран, куда есть прямые рейсы из России, увеличилось к концу 2023 года на четверть в сравнении с декабрем 2022 года», - следует из сообщения.

Значимым событием стал запуск прямых рейсов в Грузию. На данный момент вылеты в Тбилиси и Батуми доступны из десятка российских городов. Также туристы с 2024 года смогут воспользоваться прямыми перелетами во Вьетнам, Гонконг и Хайнань.

Ранее АТОР назвали Турцию, ОАЭ, Таиланд, Египет, Мальдивы и Шри-Ланка самыми популярными зарубежными направлениями для отдыха россиян в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Денис Асланов
ТЕГИ:ГрузияАвиаперелеты

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