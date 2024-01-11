АТОР: Россиянам стало доступно на 25% больше стран с прямым перелетом
В 2024 году число стран, в которые можно отправиться прямыми рейсами из России, увеличилось до 40, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«Количество стран, куда есть прямые рейсы из России, увеличилось к концу 2023 года на четверть в сравнении с декабрем 2022 года», - следует из сообщения.
Значимым событием стал запуск прямых рейсов в Грузию. На данный момент вылеты в Тбилиси и Батуми доступны из десятка российских городов. Также туристы с 2024 года смогут воспользоваться прямыми перелетами во Вьетнам, Гонконг и Хайнань.
Ранее АТОР назвали Турцию, ОАЭ, Таиланд, Египет, Мальдивы и Шри-Ланка самыми популярными зарубежными направлениями для отдыха россиян в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru