АТОР: Россиянам стало доступно на 25% больше стран с прямым перелетом

«Количество стран, куда есть прямые рейсы из России, увеличилось к концу 2023 года на четверть в сравнении с декабрем 2022 года», - следует из сообщения.

Значимым событием стал запуск прямых рейсов в Грузию. На данный момент вылеты в Тбилиси и Батуми доступны из десятка российских городов. Также туристы с 2024 года смогут воспользоваться прямыми перелетами во Вьетнам, Гонконг и Хайнань.

Ранее АТОР назвали Турцию, ОАЭ, Таиланд, Египет, Мальдивы и Шри-Ланка самыми популярными зарубежными направлениями для отдыха россиян в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».



