Туроператоры: снижаются цены на путевки в Таиланд

Туроператоры России сообщили о снижении цен на путевки в Таиланд, сообщает РИА Новости.

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Это произошло благодаря блочной перевозке. Экономия может составить до 50 тысяч рублей в случае блочных билетов авиакомпании Etihad.

На фоне снижения цен россияне начали больше интересоваться турами. Отмечается рост продаж путевок на 50 процентов за последнюю неделю. Как говорят туроператоры, граждане бронируют в основном качественные отели четырех и пяти звезд.

Напомним, авиакомпания «Аэрофлот» запустит прямые рейсы в Таиланд, Индию и на Мальдивы.

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ТЕГИ:ПутешествияТуризмТаиланд
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