Туроператоры: снижаются цены на путевки в Таиланд
Туроператоры России сообщили о снижении цен на путевки в Таиланд, сообщает РИА Новости.
Это произошло благодаря блочной перевозке. Экономия может составить до 50 тысяч рублей в случае блочных билетов авиакомпании Etihad.
На фоне снижения цен россияне начали больше интересоваться турами. Отмечается рост продаж путевок на 50 процентов за последнюю неделю. Как говорят туроператоры, граждане бронируют в основном качественные отели четырех и пяти звезд.
Напомним, авиакомпания «Аэрофлот» запустит прямые рейсы в Таиланд, Индию и на Мальдивы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,0 млн+35 809 / сут.
Умерли
383 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+21 491 / сут.
- Туроператоры: снижаются цены на путевки в Таиланд
- СМИ: Путин посетит саммит G20 на Бали
- Аналитик предсказал дальнейшее укрепление рубля
- Кадыров: Зеленскому можно было бы объявить «кровную месть»
- СМИ: Госдеп предупредил о проблемах при признании РФ «спонсором терроризма»
- Минпромторг предложил запустить производство ABS и подушек безопасности до 2035 года
- В Ростове-на-Дону сгорела машина полицейского с символом Z
- СМИ: Пласидо Доминго заподозрили в связях с секс-сектой Аргентины
- В США ответили на слова Путина о ситуации вокруг Тайваня
- СМИ назвали цель визита Эрдогана на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru