«Аэрофлот» запустит прямые рейсы в Таиланд, Индию и на Мальдивы

Авиакомпания « Аэрофлот» запустит прямые рейсы в Таиланд, Индию и на Мальдивы. Об этом сообщает ТАСС.

Рейсы начнут выполняться с 30 октября.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Аэрофлот
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