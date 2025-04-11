Авиакомпании РФ увеличат число мест на туристических направлениях
Российские авиакомпании на летний период 2025 года выставили на туристических направлениях более 44 млн кресел. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.
В ведомстве указали, что эти данные являются предварительными, однако это количество на 1,4 млн превышает число пассажиров, перевезённых за май-август 2024 года.
Отмечается, что при выявлении фактического дефицита авиакомпании оперативно заменят воздушные суда на более вместительные.
«Данная практика применяется уже несколько лет и хорошо себя зарекомендовала», - заключили в Минтрансе.
Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт» Виктор Горбачев заявил «Радиоточке НСН», что авиакомпании не будут летать себе в ущерб, поэтому государству придется вводить дотации в случае запрета повышать цены на билеты выше установленного потолка.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Небольшой самолет упал на дорогу рядом с аэропортом во Флориде
- Росстат повысил оценку роста экономики России в 2024 году до 4,3%
- Спецпосланник Трампа поблагодарил Путина за встречу
- Семин не увидел проблем с возвращением пива на стадионы
- Авиакомпании РФ увеличат число мест на туристических направлениях
- Минстрой пересмотрел стоимость московского жилья
- В Госдуме рассказали, что РФ не допустит появление британских солдат на Украине
- Суд арестовал девушку за стычку с полицейским на прощании с рэпером Техником
- Стало известно, о чем россияне не любят говорить на первом свидании
- Водителям рассказали про новые автоподставы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru