Авиакомпании РФ увеличат число мест на туристических направлениях

В ведомстве указали, что эти данные являются предварительными, однако это количество на 1,4 млн превышает число пассажиров, перевезённых за май-август 2024 года.

Отмечается, что при выявлении фактического дефицита авиакомпании оперативно заменят воздушные суда на более вместительные.

«Данная практика применяется уже несколько лет и хорошо себя зарекомендовала», - заключили в Минтрансе.

Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт» Виктор Горбачев заявил «Радиоточке НСН», что авиакомпании не будут летать себе в ущерб, поэтому государству придется вводить дотации в случае запрета повышать цены на билеты выше установленного потолка.

