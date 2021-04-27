Локдаун в Турции не распространится на туристов

Ограничения по выходу на улицу, введенные в Турции до 17 мая, не будут распространяться на иностранных туристов, сообщило МВД страны.

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От ограничений комендантского часа освобождаются иностранцы, прибывшие в страну в качестве туристов. Те иностранные граждане, которые имеют вид на жительство, должны соблюдать введенные меры.

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил полный локдаун в стране с 29 апреля по 17 мая из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Граждане Турции ограничиваются в передвижении между городами, а также в посещении общественных мест. Суточный прирост количества зараженных COVID-19 в Турции 16 апреля составил 63 082 человека. Это максимум с начала пандемии в стране.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:ТуристыКоронавирусТурция
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