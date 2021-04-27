Локдаун в Турции не распространится на туристов
Ограничения по выходу на улицу, введенные в Турции до 17 мая, не будут распространяться на иностранных туристов, сообщило МВД страны.
От ограничений комендантского часа освобождаются иностранцы, прибывшие в страну в качестве туристов. Те иностранные граждане, которые имеют вид на жительство, должны соблюдать введенные меры.
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил полный локдаун в стране с 29 апреля по 17 мая из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Граждане Турции ограничиваются в передвижении между городами, а также в посещении общественных мест. Суточный прирост количества зараженных COVID-19 в Турции 16 апреля составил 63 082 человека. Это максимум с начала пандемии в стране.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 803 / сут.
Умерли
109 тыс.+356 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+6 631 / сут.
- Сингапур назван самой безопасной страной в период пандемии
- Референдум по конституции Белоруссии запланировали на 2022 год
- Госдума планирует ужесточить наказание за пьяную езду к июню
- Локдаун в Турции не распространится на туристов
- Разработчики «Спутника V» назвали политическим запрет Бразилии на ввоз вакцины
- Доля доллара в экспорте России упала ниже 50%
- В Биробиджане загорелась свалка на площади 15 га
- В столице Тувы запретили продажу алкоголя на майские праздники
- «Ростех» передал «Калашникову» разработчика стрелкового оружия
- Власти Хабаровского края пообещали снизить уровень бедности в регионе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru