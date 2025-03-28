Туристов в Египте призвали оформлять расширенную страховку на фоне трагедии с батискафом

«Дело в том, что туристическая инфраструктура в Египте неплохая, но все делается «спустя рукава». Не все инспектируется в нужное время, пока не сломалось, не ломают, как говорится. Это больше зависит от сезона, уже сейчас туда очень активно едут туристы. В самый пик сезона у них нет времени за всем следить, могут пропустить какие-то проверки. Надо разбираться, как проводили техосмотр в этом случае, ведь можно и просто галочку поставить. Наши власти в лице Минэкономразвития могут поговорить с египетскими туристическими властями, чтобы поучаствовать в контроле серьезных объектов – батискафов, подводных лодок. Это было бы полезно», - рассказал он.

Он объяснил, что «поломка» кораблей – это частая проблема для Египта, особенно в пик сезона.

«Я занимаюсь дайвингом, могу сказать, что корабли, которые довозят до места погружения, тоже часто ломаются по пути. Есть такая проблема в Египте, потому что денег нет, спрос большой, а все «спустя рукава». В ОАЭ, например, всегда есть дополнительная страховка от компании, которая организует экскурсию, плюс к страховке от туроператора. Страховые компании более тщательно осуществляют досмотр, потому что это их деньги. Если что-то затонет, то они будут выплачивать компенсации. Поэтому на пляжах мы не советуем покупать никакие экскурсии. Надо на 100% быть уверенными, что любые приключения страхуются дополнительно. Для экстремальных экскурсий я советую оформлять расширенную страховку», - посоветовал он.

Также Арутюнов объяснил, почему в Египте не могут решить проблему нападения акул.

«В целом 99% акул – это условно опасные существа, они могут напасть, если вы причинили им вред. Почему это часто происходит в Египте? Во-первых, обучение дайверов до погружения должно происходить в бассейнах. В Египте это делается сразу в море, человек машет руками, ластами, напоминает травмированную черепаху. Это, конечно, привлекает акул, потому что они на адреналин еще реагируют, зрение у акул очень плохое. Во-вторых, в Египте большой перегруз дайверов. Обычно должно быть не более десяти человек на корабле, не более двух кораблей на точку. А в Египте по сто человек могут спрыгнуть сразу, что тоже пугает акул. Некоторые отели еще вырубают коралловые рифы, чтобы людям было удобнее заходить в воду. Кораллы гибнут, а акулы приходят поживиться. Некоторые отели делают сетки от акул. Но на это полностью на это положиться нельзя», - заключил собеседник НСН.

Арутюнов посоветовал выбирать отели в Египте только с помощью грамотных туристических специалистов, так как «на отзывы на туристических ресурсах полагаться нельзя».

В ноябре 2024 года в Хургаде затонула яхта Sea Story, где погибло 11 пассажиров. Граждан России на борту яхты не было. В спасательной операции тогда были задействованы вертолет и военный корабль, передает «Радиоточка НСН».

