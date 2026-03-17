«По Сочи действительно есть фактор, который сейчас влияет на спрос - это ограничение работы аэропорта. Но если акции раннего бронирования в международном туризме идут активнее всего в январе, феврале и в марте, то период продаж внутренних путешествий на летний сезон - это апрель-май. Поэтому для марта это совершенно нормальная динамика. К апрелю спрос может сильно восстановиться и увеличиться, потому что мы, например, фиксируем в этом году по сравнению с прошлым годом большее количество бронирования на Анапу, несмотря на то, что пляжи до сих пор закрыты. Это говорит о том, что туристы занимают выжидательную позицию. Ну и третий фактор, это, естественно, цены, транспортная доступность. Мы пока видим, что изменение цен несущественное», - рассказал он.

По словам Горина, бюджетная поездка на двоих в Сочи на неделю обойдется примерно в 100 тысяч рублей.

«Диапазон может быть очень большой в зависимости от категории гостиницы, перелета или автомобильного передвижения. Средний чек - 89 тысяч рублей на двоих, но это включая бюджетные варианты размещения. Если смотреть на реальные бронирования, то чек существенно выше. В Сочи пользуются спросом в том числе гостиницы 5 звезд. Это путешествие может стоить и 300, и 500 тысяч рублей в неделю», - отметил Горин.

В статье отмечается, что падение спроса на 10–15% также показала Абхазия, которая нередко воспринимается как внутренний курорт. Горин раскрыл, что снижение интереса к этой стране вызвано прежде всего изменившимися правилами въезда для детей.

«Основной фактор, это то, что 20 января изменились правила въезда в Абхазию, и теперь туда не могут въехать без загранпаспорта дети до 14 лет. Этот фактор очень сильно повлиял не только на эту страну, но на Абхазию больше всего. Цены там не выросли. Там всегда отдых более бюджетный, чем в Краснодарском крае, как правило, на 20%. И в связи с этим Абхазия очень популярна для однодневных экскурсий из Краснодарского края и как зарубежное направление для отдыха летом», – подытожил он.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал НСН, что военные действия на Ближнем Востоке только повысили спрос на Египет среди россиян.

