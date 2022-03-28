Туроператоры приостановили продажу туров по большинству направлений
Российские туроператоры приостановили продажу туров по большинству массовых направлений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Ростуризма Зарины Догузовой.
По ее словам, туроператоры временно приостановили продажу туров до нормализации ситуации с авиарейсами. Догузова отметила, что решения по новым полетным программам будут приниматься после того, как все российские туристы будут возвращены на территорию страны.
Ранее член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева в пресс-центре НСН заявила, что на сегодняшний день «открытые» для россиян туристические страны заинтересованы в увеличении турпотока. Она отметила, что в этот список входят Вьетнам, Египет, Индия, ОАЭ, Таиланд, Тунис и Турция.
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