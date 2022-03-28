Туроператоры приостановили продажу туров по большинству направлений

По ее словам, туроператоры временно приостановили продажу туров до нормализации ситуации с авиарейсами. Догузова отметила, что решения по новым полетным программам будут приниматься после того, как все российские туристы будут возвращены на территорию страны.

Ранее член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева в пресс-центре НСН заявила, что на сегодняшний день «открытые» для россиян туристические страны заинтересованы в увеличении турпотока. Она отметила, что в этот список входят Вьетнам, Египет, Индия, ОАЭ, Таиланд, Тунис и Турция.

