Если при заселении нет никаких признаков неадекватного поведения, никаких вопросов к гостю у отеля не будет, заявил НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Турецкие отели начали массово отказывать в заселении одиноким мужчинам — они опасаются пьяных дебошей. Об этом сообщает Baza. Уточняется, что на сайтах для бронирования гостиниц даже появился фильтр — «принимает одиноких мужчин». Если турист приедет с другом, бронирование еще могут одобрить, однако без компании шансы мужчины попасть в отель снижаются почти до нуля. Арутюнов уверен, что это единичные случаи.