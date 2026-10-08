Туроператоры опровергли отказы турецких отелей заселять одиноких мужчин

Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что отели Турции не отказывают в заселении одиноким гостям, но в случае дебошей вернуться человеку в тот же отель будет сложно. 

Если при заселении нет никаких признаков неадекватного поведения, никаких вопросов к гостю у отеля не будет, заявил НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Турецкие отели начали массово отказывать в заселении одиноким мужчинам — они опасаются пьяных дебошей. Об этом сообщает Baza. Уточняется, что на сайтах для бронирования гостиниц даже появился фильтр — «принимает одиноких мужчин». Если турист приедет с другом, бронирование еще могут одобрить, однако без компании шансы мужчины попасть в отель снижаются почти до нуля. Арутюнов уверен, что это единичные случаи.

Туроператоры раскрыли, куда исчезли горящие путевки
«У нас в этом году рекордное количество гостей отдыхало в Турции, особенно в премиальных отелях. Я о такой ситуации никогда не слышал. Это возможно в каком-то одном конкретном отеле. Может быть, были претензии к внешнему виду гостей, были подозрения, что это плохо закончится. Бывает, что молодые ребята выезжают на отдых вместе и пытаются сэкономить, живут вместе, допустим, но обычно не бывает такого. В отелях нет жестких правил, каждый частный отель имеет право такие вещи регулировать самостоятельно, массового характера это не носит. Турция вполне светская страна, проблем не будет, если люди изначально не пришли в отель в настроении «буянить». Если при заселении нет никаких признаков неадекватного поведения, никаких вопросов не будет», - объяснил он.

Арутюнов также подчеркнул, что у отелей не может быть общего «черного списка» гостей.

«Авиакомпаниям проще составлять «черные списки» и обмениваться ими, а отелей слишком много, в одной турецкой Анталье их несколько тысяч. Если в конкретном отеле у человека были проблемы, его туда же снова вряд ли заселят», - добавил собеседник НСН.

Ранее психолог Полина Токарева объяснила НСН, почему зумерам проще путешествовать в одиночестве.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ТурцияОтелиТуристы

Горячие новости

Все новости

партнеры