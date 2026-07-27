Трамп намерен спросить у Путина о передаче спутниковых снимков Ирану
Президент США Дональд Трамп намерен лично уточнить у российского лидера Владимира Путина, передавала ли Москва Тегерану спутниковые снимки американских военных объектов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление главы Белого дома, сделанное журналистам на борту самолета.
«Мы выясним, правда ли это. Я спрошу об этом Путина», — заявил Трамп.
При этом американский лидер выразил уверенность в том, что возможная утечка данных не окажет существенного влияния на ситуацию. По его мнению, это не помешало бы Соединенным Штатам нанести мощные удары по иранской территории.
Трамп также провел параллель с Венесуэлой, отметив, что масштабные поставки российского оборудования в эту страну в итоге не принесли желаемого результата.
Глава Белого дома добавил, что даже при наличии подобной информации она окажется бесполезной. Он подчеркнул, что у Ирана отсутствуют полноценные сухопутные войска, военно-воздушные и военно-морские силы, способные эффективно воспользоваться полученными разведданными.
Между тем в понедельник, 27 июля, Трамп допустил, что США вернутся к военным действиям против Ирана, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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