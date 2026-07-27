Трамп намерен спросить у Путина о передаче спутниковых снимков Ирану

Президент США Дональд Трамп намерен лично уточнить у российского лидера Владимира Путина, передавала ли Москва Тегерану спутниковые снимки американских военных объектов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление главы Белого дома, сделанное журналистам на борту самолета.

«Мы выясним, правда ли это. Я спрошу об этом Путина», — заявил Трамп.

При этом американский лидер выразил уверенность в том, что возможная утечка данных не окажет существенного влияния на ситуацию. По его мнению, это не помешало бы Соединенным Штатам нанести мощные удары по иранской территории.