Врач назвала главные причины возникновения «тумана в голове»

Ощущение «тумана в голове» проявляется в виде снижения концентрации внимания, ухудшения памяти и повышенной умственной утомляемости. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-эндокринолог Екатерина Медведева.

Специалист отметила, что современный ритм жизни создает множество факторов риска, снижающих эффективность нейронных связей. К ним относятся хронический недосып и нарушение режима дня, из-за которых мозг не успевает обрабатывать информацию и теряет понимание естественных циклов бодрствования.

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Также негативное влияние оказывают постоянный стресс и многозадачность, заставляющие нервную систему быстро истощаться при частом переключении между задачами. Усугубляет ситуацию недостаток физической активности, который ухудшает циркуляцию крови и снабжение мозга кислородом.

Кроме того, неправильное питание провоцирует вялотекущее воспаление и проблемы с усвоением энергии, что негативно сказывается на сосудах. Однако в большинстве случаев для возвращения ясности мышления достаточно простой коррекции образа жизни и устранения перечисленных факторов.

Ранее врач раскрыл секрет хорошего здоровья и улучшения кровообращения без походов в спортзал, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / DPA
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