Врач назвала главные причины возникновения «тумана в голове»

Ощущение «тумана в голове» проявляется в виде снижения концентрации внимания, ухудшения памяти и повышенной умственной утомляемости. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-эндокринолог Екатерина Медведева.

Специалист отметила, что современный ритм жизни создает множество факторов риска, снижающих эффективность нейронных связей. К ним относятся хронический недосып и нарушение режима дня, из-за которых мозг не успевает обрабатывать информацию и теряет понимание естественных циклов бодрствования.