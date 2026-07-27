Врач назвала главные причины возникновения «тумана в голове»
Ощущение «тумана в голове» проявляется в виде снижения концентрации внимания, ухудшения памяти и повышенной умственной утомляемости. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-эндокринолог Екатерина Медведева.
Специалист отметила, что современный ритм жизни создает множество факторов риска, снижающих эффективность нейронных связей. К ним относятся хронический недосып и нарушение режима дня, из-за которых мозг не успевает обрабатывать информацию и теряет понимание естественных циклов бодрствования.
Также негативное влияние оказывают постоянный стресс и многозадачность, заставляющие нервную систему быстро истощаться при частом переключении между задачами. Усугубляет ситуацию недостаток физической активности, который ухудшает циркуляцию крови и снабжение мозга кислородом.
Кроме того, неправильное питание провоцирует вялотекущее воспаление и проблемы с усвоением энергии, что негативно сказывается на сосудах. Однако в большинстве случаев для возвращения ясности мышления достаточно простой коррекции образа жизни и устранения перечисленных факторов.
Ранее врач раскрыл секрет хорошего здоровья и улучшения кровообращения без походов в спортзал, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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