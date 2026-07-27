Минобороны: ПВО России сбила 182 дрона ВСУ за 12 часов

Дежурные расчеты ПВО сбили дроны над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Тульской и Ярославской областей, а также Удмуртской Республики.

Кроме того, украинские беспилотники были уничтожены в Московском регионе, над Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Утром 27 июля в Минобороны РФ рассказали, что над Россией сбили 276 украинских беспилотников. Позже стало известно, что количество жертв ночной атаки ВСУ на Ростов увеличилось до пяти, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



