Минобороны: ПВО России сбила 182 дрона ВСУ за 12 часов
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 182 украинских беспилотных летательных аппарата над 11 регионами России. Об этом сообщило Минобороны России.
Операция по перехвату воздушных целей ВСУ проводилась в течение дня в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени, уточнили в оборонном ведомстве.
Дежурные расчеты ПВО сбили дроны над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Тульской и Ярославской областей, а также Удмуртской Республики.
Кроме того, украинские беспилотники были уничтожены в Московском регионе, над Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Утром 27 июля в Минобороны РФ рассказали, что над Россией сбили 276 украинских беспилотников. Позже стало известно, что количество жертв ночной атаки ВСУ на Ростов увеличилось до пяти, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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