Черная метка: Россиянам раскрыли, чем опасно вранье в резюме
Гарри Мурадян заявил НСН, что врать в резюме бессмысленно, так как потом такого сотрудника могут уволить по статье.
Среднее время поиска работы в России сейчас составляет пять с половиной месяцев, поэтому люди готовы врать в резюме, но это не выход, заявил НСН руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
Самой неоднозначной тенденцией на рынке труда стало появление так называемых черных менторов. Программист и карьерный консультант Алиса Курц отметила, что из-за жестких требований (от трех лет опыта) новички массово прибегают к фальсификации резюме. Они врут в резюме: пишут, что у них было 3–5 лет опыта. Появилась целая когорта людей, «черные менторы», которые занимаются обучением начинающих специалистов, пишут «Известия». Мурадян объяснил, откуда взялся этот «тренд».
«Есть такое на рынке, не могу сказать, что это прям тренд большой. Как говорится, все тайное рано или поздно становится явным. Я это говорю к тому, что врать бесполезно. Рано или поздно хороший рекрутер все равно раскусит. Работодатель, если заметит неправду, потом просто уволит по статье, если человек не может выполнять функции из-за несоответствия», - предупредил он.
По его словам, поэтому нанимать «черных менторов» точно не стоит.
«Что касается менторов, я бы разделил их на две части. Первые реально помогают человеку с позиционированием, как ему правильно говорить, доносить свои мысли, как позиционировать себя, как эффективнее искать вакансию, откликаться. А вторые учат «грязи», как обманывать, лгать, манипулировать. Таких стало чуть больше, но не могу сказать, что это повальный тренд. Надо понимать, что это не просто так пришло. Среднее время поиска работы в России сейчас составляет пять с половиной месяцев. Люди обращаются к менторам, к экспертам, чтобы им помогли ускорить этот процесс. Есть методологии, которые позволяют сократить время поиска до двух месяцев, до 6-8 недель. Но врать при этом нельзя, это зло», - заключил собеседник НСН.
Ранее основатель портала SuperJob Алексей Захаров заявил «Радиоточке НСН», что работодатели почти никогда не обращают внимания на наличие фотографий в резюме.
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