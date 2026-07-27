«Есть такое на рынке, не могу сказать, что это прям тренд большой. Как говорится, все тайное рано или поздно становится явным. Я это говорю к тому, что врать бесполезно. Рано или поздно хороший рекрутер все равно раскусит. Работодатель, если заметит неправду, потом просто уволит по статье, если человек не может выполнять функции из-за несоответствия», - предупредил он.

По его словам, поэтому нанимать «черных менторов» точно не стоит.

«Что касается менторов, я бы разделил их на две части. Первые реально помогают человеку с позиционированием, как ему правильно говорить, доносить свои мысли, как позиционировать себя, как эффективнее искать вакансию, откликаться. А вторые учат «грязи», как обманывать, лгать, манипулировать. Таких стало чуть больше, но не могу сказать, что это повальный тренд. Надо понимать, что это не просто так пришло. Среднее время поиска работы в России сейчас составляет пять с половиной месяцев. Люди обращаются к менторам, к экспертам, чтобы им помогли ускорить этот процесс. Есть методологии, которые позволяют сократить время поиска до двух месяцев, до 6-8 недель. Но врать при этом нельзя, это зло», - заключил собеседник НСН.

Ранее основатель портала SuperJob Алексей Захаров заявил «Радиоточке НСН», что работодатели почти никогда не обращают внимания на наличие фотографий в резюме.

