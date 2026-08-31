У родителей нет врожденных инстинктов, но желание участвовать в воспитании может привести к очень высоким результатам, рассказала в пресс-центре НСН руководитель детского сада, кандидат педагогических наук, биохимик Алёна Бергер.

Мужчины стали в восемь раз чаще уходить в декрет — каждый десятый отец сталкивается с послеродовой депрессией. Первый год после рождения ребенка — самый уязвимый для семьи: на него приходится до 70% конфликтов, а распадается до 20% пар. Об этом сообщает издание «База». Бергер объяснила, что этому недугу подвержены все родители.