Заслуживает уважения: Как сложно мужчине уйти в декрет
Воспитание от папы может оказаться лучше, чем от мамы, заявила в пресс-центре НСН Алена Бергер.
У родителей нет врожденных инстинктов, но желание участвовать в воспитании может привести к очень высоким результатам, рассказала в пресс-центре НСН руководитель детского сада, кандидат педагогических наук, биохимик Алёна Бергер.
Мужчины стали в восемь раз чаще уходить в декрет — каждый десятый отец сталкивается с послеродовой депрессией. Первый год после рождения ребенка — самый уязвимый для семьи: на него приходится до 70% конфликтов, а распадается до 20% пар. Об этом сообщает издание «База». Бергер объяснила, что этому недугу подвержены все родители.
«Нет ни материнского, ни отцовского инстинкта, который определяет, кто готов к ребенку, а кто нет. Если папа захочет стать компетентным в воспитании, то это только приведет к тому, что оно может оказаться еще лучше, чем при участии материи, особенно, если она не очень хочет», — указала она.
В свою очередь, сооснователь сети логопедических центров «Разноцветные цыплята», логопед Елена Мельникова поделилась в пресс-центре НСН, как правильно подойти к мужскому декрету.
«Мой муж ушел в декрет, чтобы помочь мне развивать свою карьеру. Это наше совместное решение. Для мужчин — это особенный шаг, им приходится перешагнуть свою гордость. Надо понимать, готов ли супруг нести такую ответственность. Такой подход требует уважения к отцам. Это не самая простая роль, которая требует много сил. Психологически это отлично отразится на развитии наших детей», — подчеркнула она.
Ранее семейный психолог Наталья Панфилова раскрыла НСН, почему мужчины идут в декрет.
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