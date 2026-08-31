Пассажирам раскрыли, как будет работать «узаконенный» овербукинг
Овербукинг в России будет возможен только после добровольного согласия пассажира с переносом рейса, заявил НСН председатель объединения пассажиров Илья Зотов.
Законопроект, регулирующий применение овербукинга, учитывает как интересы граждан, так и интересы авиакомпаний. Если человек готов к переносу рейса, то он должен получать автоматическую компенсацию, заявил НСН председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
Глава Минтранса РФ Андрей Никитин ранее сообщил, что обсуждение регулирующего практику овербукинга (системы, когда авиакомпании продают большее число билетов, чем мест в самолете) законопроекта начнется в сентябре совместно с авиакомпаниями и защитниками прав потребителей. Речь идет не про легализацию овербукинга, а про снятие правовых пробелов при возникновении овербукинга, который в России по сути существует, пояснил Зотов.
«Важно принять такие нормы, которые бы защитили пассажира. Должна быть компенсация, которой сейчас нет. Овербукинг будет возможен только после добровольного согласия пассажира с переносом рейса и выплатой компенсации автоматически, когда не нужно будет писать никакие заявления и ждать условные 30 дней. Никто также не запрещает авиакомпаниям повысить класс обслуживания. Кроме того, при задержке рейса должны работать все те же механизмы: питание, проживание, которые оплачивает авиакомпания. Если пассажир не согласен на перенос рейса, авиакомпания должна сделать так, чтобы он не попал в овербукинг», - подчеркнул Зотов.
Законопроектом предусматривается закрепить перечень категорий людей, которые в ситуацию овербукинга попадать не должны. Кроме того, механизм будет работать только для рейсов с высокой частотой.
«Овербукинг не должен применяться в отношении пассажиров стыковочных рейсов, у которых перелеты выполняются с достаточно низкой частотой, не каждый день. Также он недопустим для организованной группы детей, семей, людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых граждан, участников СВО, боевых действий. За применение овербукинга к этим категориям граждан будет предусмотрена серьезная ответственность. Механизм может использоваться на высокочастотных рейсах, к примеру Москва-Санкт-Петербург, которые выполняются каждые 30 минут. Если пассажир не полетел этим рейсом, то полетит на полчаса позднее, получив условную компенсацию 10 тысяч рублей. Думаю, найдется должное количество пассажиров, которые согласятся на такие условия», - считает глава объединения.
Ключевая норма в новом проекте заключается в том, что если человек не хочет попасть в овербукинг, то он в него не попадет. Такая свобода действий для авиакомпании позволит сдержать рост цен на билеты, полагает Зотов.
«Сейчас зачастую бывает так, что за один день до вылета пассажиры хотят купить билет, а их нет. Но перед рейсом некоторые пассажиры отказываются лететь. Если мы заранее сможем сделать так, что ряд пассажиров готовы полететь позднее, а тем, кому важно, улетят, то и компания таким образом вовлечет в оборот дополнительные средства. Перевозчик фиксирует эти риски и может не повышать некоторое время стоимость билетов на рейс. Овербукинг есть везде в мире, кроме России. Это цивилизованный подход. У нас интересы пассажиров идут во главе угла, а интересы авиакомпании на втором месте. А в остальном мире наоборот», - пояснил Зотов.
Введение в России овербукинга на авиарейсах не приведет к снижению цен на билеты, а «крайними» окажутся пассажиры, заявил в интервью НСН член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.
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