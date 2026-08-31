Законопроектом предусматривается закрепить перечень категорий людей, которые в ситуацию овербукинга попадать не должны. Кроме того, механизм будет работать только для рейсов с высокой частотой.

«Овербукинг не должен применяться в отношении пассажиров стыковочных рейсов, у которых перелеты выполняются с достаточно низкой частотой, не каждый день. Также он недопустим для организованной группы детей, семей, людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых граждан, участников СВО, боевых действий. За применение овербукинга к этим категориям граждан будет предусмотрена серьезная ответственность. Механизм может использоваться на высокочастотных рейсах, к примеру Москва-Санкт-Петербург, которые выполняются каждые 30 минут. Если пассажир не полетел этим рейсом, то полетит на полчаса позднее, получив условную компенсацию 10 тысяч рублей. Думаю, найдется должное количество пассажиров, которые согласятся на такие условия», - считает глава объединения.

Ключевая норма в новом проекте заключается в том, что если человек не хочет попасть в овербукинг, то он в него не попадет. Такая свобода действий для авиакомпании позволит сдержать рост цен на билеты, полагает Зотов.

«Сейчас зачастую бывает так, что за один день до вылета пассажиры хотят купить билет, а их нет. Но перед рейсом некоторые пассажиры отказываются лететь. Если мы заранее сможем сделать так, что ряд пассажиров готовы полететь позднее, а тем, кому важно, улетят, то и компания таким образом вовлечет в оборот дополнительные средства. Перевозчик фиксирует эти риски и может не повышать некоторое время стоимость билетов на рейс. Овербукинг есть везде в мире, кроме России. Это цивилизованный подход. У нас интересы пассажиров идут во главе угла, а интересы авиакомпании на втором месте. А в остальном мире наоборот», - пояснил Зотов.

Введение в России овербукинга на авиарейсах не приведет к снижению цен на билеты, а «крайними» окажутся пассажиры, заявил в интервью НСН член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.

