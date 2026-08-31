Путин заявил, что Россия готова к постоянному безвизу с Китаем

«Если китайская сторона сочтёт это возможным и полезным», - сказал он на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС.

Глава российского государства также указал, что благодаря безвизу турпоток между РФ и КНР за первое полугодие вырос сразу на 43%.

Ранее Путин подписал указ о продлении безвиза для граждан КНР до 31 декабря 2027 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».