Путин заявил, что Россия готова к постоянному безвизу с Китаем

Москва готова к переводу безвизового режима между Россией и Китаем на постоянную основу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Если китайская сторона сочтёт это возможным и полезным», - сказал он на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС.

Глава российского государства также указал, что благодаря безвизу турпоток между РФ и КНР за первое полугодие вырос сразу на 43%.

Ранее Путин подписал указ о продлении безвиза для граждан КНР до 31 декабря 2027 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Кристина Соловьева
ТЕГИ:КитайРоссияВизаВладимир Путин

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