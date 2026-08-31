Путин заявил, что Россия готова к постоянному безвизу с Китаем
Москва готова к переводу безвизового режима между Россией и Китаем на постоянную основу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Если китайская сторона сочтёт это возможным и полезным», - сказал он на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС.
Глава российского государства также указал, что благодаря безвизу турпоток между РФ и КНР за первое полугодие вырос сразу на 43%.
Ранее Путин подписал указ о продлении безвиза для граждан КНР до 31 декабря 2027 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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