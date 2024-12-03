В Южной Корее приостановили работу парламента
Работа парламента и политических партий в Южной Корее приостановлена. Об этом со ссылкой на указ Командования военным положением сообщает агентство Рёнхап.
Также документ ввёл запрет на политические собрания, митинги, демонстрации и иную политическую деятельность в стране.
Кроме того сообщается, что в Командовании военным положением заявили о введении контроля над всеми СМИ в Южной Корее.
Ранее южнокорейский президент Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения, сообщает «Свободная пресса». По его словам, он намерен «защитить свободную Республику Корея от угрозы северокорейских коммунистических сил».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru