В Южной Корее приостановили работу парламента

Также документ ввёл запрет на политические собрания, митинги, демонстрации и иную политическую деятельность в стране.

Кроме того сообщается, что в Командовании военным положением заявили о введении контроля над всеми СМИ в Южной Корее.

Ранее южнокорейский президент Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения, сообщает «Свободная пресса». По его словам, он намерен «защитить свободную Республику Корея от угрозы северокорейских коммунистических сил».

