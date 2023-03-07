Туроператоров освободят от НДС на поездки по России

Туроператоры с 1 января 2023 года до 30 июня 2027 года будут освобождены от уплаты НДС на поездки по России. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин. Он поручил до 1 июня внести в законодательство соответствующие изменения, говорится на сайте Кремля.

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Изменения касаются продуктов в сфере внутреннего и въездного туризма.

Отмечается, что поручение необходимо выполнить до 1 июня текущего года.

Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН ранее рассказал о перспективах Ирана с точки зрения туризма. По его мнению, страна «прекрасно заменяет сейчас исчезнувшие знаменитые экскурсионные туры по Европе».

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ФОТО: РИА Новости
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