Туроператоров освободят от НДС на поездки по России
Туроператоры с 1 января 2023 года до 30 июня 2027 года будут освобождены от уплаты НДС на поездки по России. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин. Он поручил до 1 июня внести в законодательство соответствующие изменения, говорится на сайте Кремля.
Изменения касаются продуктов в сфере внутреннего и въездного туризма.
Отмечается, что поручение необходимо выполнить до 1 июня текущего года.
Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН ранее рассказал о перспективах Ирана с точки зрения туризма. По его мнению, страна «прекрасно заменяет сейчас исчезнувшие знаменитые экскурсионные туры по Европе».
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