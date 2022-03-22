Turkish Airlines c 1 апреля будет летать из Петербурга в Анталью
Авиакомпания Turkish Airlines c начала апреля будет выполнять рейсы в Анталью из Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости.
Рейсы начнутся с 1 апреля и будут ежедневными. Летать планируется на самолетах Airbus A-320.
Ранее во вторник стало известно, что «Аэрофлот» с 8 апреля возобновит регулярные рейсы в столицу Шри-Ланки Коломбо. Они будут выполняться три раза в неделю на лайнерах Airbus A330.
Как отмечал министр транспорта РФ Виталий Савельев, сейчас в Россию осуществляют рейсы 32 авиакомпании из 22 стран.
В их числе, в частности, авиакомпании из Турции, ОАЭ, Бахрейна, Катара, Сербии, Алжира, Марокко, Сирии, Индии, Израиля и Венесуэлы.
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