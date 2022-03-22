«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы на Шри-Ланку с апреля
Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в столицу Шри-Ланки Коломбо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение авиакомпании.
Регулярные полеты «Аэрофлота» на Шри-Ланку начнутся с восьмого апреля. Рейсы будут выполняться три раза в неделю. В авиакомпании отметили, что перевозка пассажиров будет осуществляться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330.
Ранее член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что сейчас может возрасти спрос на внутренний туризм, если авиакомпании снизят цены на билеты.
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