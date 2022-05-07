Президент ОСИГ Волков рассказал о массовой отмене туристами брони в отелях Крыма на май и июнь
Российские туристы на фоне рассылки авиакомпаниями информации об отмене рейсов массово отменяют бронирования в отелях Крыма, заявленное на май и июнь, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексея Волкова.
По его данным, крымские отели на лето загружены всего на 40-45%.
«В некоторых объектах бронирования доходят до 60%, но пока с ожиданием туристами того, что авиасообщение с Крымом откроют. На сегодняшний день зафиксированы массовые отмены бронирований на май и июнь из-за рассылки авиакомпаниями сообщений об отмене рейсов», - отметил Волков.
Росавиация ограничила полеты в аэропорты южной и центральной частей России 24 февраля. Запрет распространяется вплоть до 13 мая.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 541 / сут.
Умерли
377 тыс.+136 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+9 408 / сут.
- Президент ОСИГ Волков рассказал о массовой отмене туристами брони в отелях Крыма на май и июнь
- Москалькова: Из украинского плена освободили 11 моряков с судна «Авангард»
- Силы ЛНР и РФ взяли под контроль администрацию города Попасная
- «Челси» заявил о согласовании условий продажи клуба
- В ДНР заявили о возможном нахождении на «Азовстали» офицеров-иностранцев
- В Южной Корее сообщили об очередном запуске КНДР неизвестного снаряда
- СМИ: Франция хочет заменить российский газ сельскохозяйственными отходами
- В Херсонской области задержали мародеров, глумившихся над телами российских военных
- Власти сообщили о 22 погибших при взрыве в Гаване
- В Крыму пообещали восстановить железнодорожное сообщение с Херсонской и Запорожской областями
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru