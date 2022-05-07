Президент ОСИГ Волков рассказал о массовой отмене туристами брони в отелях Крыма на май и июнь

Российские туристы на фоне рассылки авиакомпаниями информации об отмене рейсов массово отменяют бронирования в отелях Крыма, заявленное на май и июнь, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексея Волкова.

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По его данным, крымские отели на лето загружены всего на 40-45%.

«В некоторых объектах бронирования доходят до 60%, но пока с ожиданием туристами того, что авиасообщение с Крымом откроют. На сегодняшний день зафиксированы массовые отмены бронирований на май и июнь из-за рассылки авиакомпаниями сообщений об отмене рейсов», - отметил Волков.

Росавиация ограничила полеты в аэропорты южной и центральной частей России 24 февраля. Запрет распространяется вплоть до 13 мая.

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ФОТО: ВИМ-Авиа
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