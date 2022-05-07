Президент ОСИГ Волков рассказал о массовой отмене туристами брони в отелях Крыма на май и июнь

По его данным, крымские отели на лето загружены всего на 40-45%.

«В некоторых объектах бронирования доходят до 60%, но пока с ожиданием туристами того, что авиасообщение с Крымом откроют. На сегодняшний день зафиксированы массовые отмены бронирований на май и июнь из-за рассылки авиакомпаниями сообщений об отмене рейсов», - отметил Волков.

Росавиация ограничила полеты в аэропорты южной и центральной частей России 24 февраля. Запрет распространяется вплоть до 13 мая.

