Ученый-ихтиолог рассказал россиянам, как отбиться от акул в Турции
Акулы могут подплывать к берегу в поисках пропитания и чаще нападают на тех, кто плавает в одиночестве, сообщил НСН профессор МГУ Александр Касумян.
При встрече с акулой в воде важно попытаться уплыть от хищника, но сохранять спокойствие, не делать резких и быстрых движений, а при необходимости попытаться дать отпор, рассказал в беседе с НСН заведующий кафедрой ихтиологии Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Касумян.
Туристы, отдыхающие в турецкой Аланье, заметили в море акулу, которая проплывала рядом, момент попал на видео, пишет Telegram-канал Shot. По сообщениям очевидцев, местный спасатель сначала подтвердил, что акула представляет угрозу, однако после разговора с начальством уточнил, что отдыхать на пляже безопасно. Касумян пояснил, что хищных рыб могли видеть у берега и раньше.
«Это крупные рыбы, они могут мигрировать по всему морю, в том числе подходить к турецким берегам. Ничего необычного в этом не вижу, акулы могут заходить даже в Черное море, но гораздо реже. Сомневаюсь, что в Средиземном море водятся тигровые или белые акулы. Однако есть другие, в том числе и достаточно крупные, хотя по численности их и не так много. Рыболовство сегодня довольно интенсивное. Акулы недоедают, численность их популяции сокращается. Необходимость искать объект пропитания может вынуждать из подплывать близко к берегу. Также туристов становится много. Акул и раньше могли замечать недалеко от берега, просто было меньше людей, которые могли бы это увидеть. Число случаев нападения акул на человека не уменьшается, поскольку вторжение людей в среду обитания диких акул случается все чаще», - отметил он.
Как добавил собеседник НСН, чтобы не столкнуться с акулой, лучше не плавать в одиночестве, а тем, кто заметил ее возле себя, следует медленно отплыть.
«Статистика говорит, что акулы чаще всего нападают на одиночного пловца, к людям в группе приходят реже. Потому лучше не плавать в одиночку и стараться отплыть от акулы, если заметили ее. Не надо делать стремительных движений. Все, что интенсивно движется в воде, привлекает внимание акулы. У них довольно сильный исследовательский рефлекс, акула попытается разобраться с объектом, который ее заинтересовал. Для этого подплывет и попробует, зубами прежде всего. Важно стараться уплывать медленно. Если же акула приближается, надо попробовать сохранить хладнокровие, спокойствие и дать отпор. Наиболее чувствительные места у акулы – голова и рострум, то, что перед глазами, также область жаберных отверстий. Их у нее пять в конце головы. Удары по этим местам могут отпугнуть. Самое важное – сохранять спокойствие», - порекомендовал он.
В декабре 2024 года сообщалось, что акула напала на туристов у побережья Египта. В результате инцидента погиб один человек, еще один пострадал. Как уточнили в министерстве окружающей среды Египта, оба отдыхающих заплыли за пределы выделенной для плавания зоны, напоминает «Радиоточка НСН».
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