СМИ: Маск стал первым человеком с состоянием $500 млрд

По данным издания, такой суммы его состояние достигло 1 октября. Журнал объясняет такое положение дел решением Маска отойти от руководства ведомством по повышению эффективности работы американского правительства и сфокусироваться на бизнесе.

В настоящее время Маск занимает первое место в рейтинге миллиардеров Forbes.

Ранее сооснователь Oracle забрал у Маска звание самого богатого человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

