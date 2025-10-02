СМИ: Маск стал первым человеком с состоянием $500 млрд

Миллиардер из США Илон Маск стал первым человеком в мире, чье состояние достигло $500 млрд, сообщает Forbes.

Составлен список самых богатых американцев

По данным издания, такой суммы его состояние достигло 1 октября. Журнал объясняет такое положение дел решением Маска отойти от руководства ведомством по повышению эффективности работы американского правительства и сфокусироваться на бизнесе.

В настоящее время Маск занимает первое место в рейтинге миллиардеров Forbes.

Ранее сооснователь Oracle забрал у Маска звание самого богатого человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

