СМИ: 100 тысяч машин такси не смогут заменить из-за закона о локализации
В России для автомобилей такси необходимо ввести переходный период перед вступлением в силу в марте 2026 года закона о локализации, сообщают «Известия».
Национальный совет такси и Лизинговый союз отправили соответствующую просьбу в адрес кабмина РФ, Минтранса, Минпромторга, Банка России и других госструктур. По их данным, около 100 тысяч машин, взятых в лизинг, после окончания его срока не смогут встать на учет заново, так как не будут соответствовать требованиям закона о локализации.
По словам экспертов, без переходного периода может начаться сбыт иномарок на рынок по очень низким ценам, что негативно отразится на интересе к машинам отечественного производства.
Цены на такси взлетят в четыре раза из-за локализации машин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
