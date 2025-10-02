СМИ: 100 тысяч машин такси не смогут заменить из-за закона о локализации

Национальный совет такси и Лизинговый союз отправили соответствующую просьбу в адрес кабмина РФ, Минтранса, Минпромторга, Банка России и других госструктур. По их данным, около 100 тысяч машин, взятых в лизинг, после окончания его срока не смогут встать на учет заново, так как не будут соответствовать требованиям закона о локализации.

По словам экспертов, без переходного периода может начаться сбыт иномарок на рынок по очень низким ценам, что негативно отразится на интересе к машинам отечественного производства.

Цены на такси взлетят в четыре раза из-за локализации машин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

