Туристический поток в Кабардино-Балкарию вырос на 25% с начала года

Кабардино-Балкарию посетили около 300 тысяч туристов с начала 2022 года, это на 25% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом заявил глава региона Казбек Коков по итогам встречи с руководителем Ростуризма Зариной Догузовой на полях ПМЭФ.

Ростуризм представил туристический маршрут по местам отдыха Путина

По его словам, регион участвует в большом количестве программ развития внутреннего туризма. Так, одной из важных задач здесь является создание сети модульных отелей, которую планируется реализовать совместно с Ростуризмом.

«Актуальными остаются вопросы улучшения инфраструктуры курортов, увеличения гостиничного номерного фонда, а также поддержка других инициатив в данной сфере», - написал Коков в своем Telegram-канале и подчеркнул, что на эти цели было выделено более 250 млн рублей.

Ранее сообщалось, что все билеты на прямые поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга раскупили.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Кабардино-балкарияРоссия
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