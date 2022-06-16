Туристический поток в Кабардино-Балкарию вырос на 25% с начала года

По его словам, регион участвует в большом количестве программ развития внутреннего туризма. Так, одной из важных задач здесь является создание сети модульных отелей, которую планируется реализовать совместно с Ростуризмом.

«Актуальными остаются вопросы улучшения инфраструктуры курортов, увеличения гостиничного номерного фонда, а также поддержка других инициатив в данной сфере», - написал Коков в своем Telegram-канале и подчеркнул, что на эти цели было выделено более 250 млн рублей.

Ранее сообщалось, что все билеты на прямые поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга раскупили.

