Туроператоры: билеты в Крым на поезда раскуплены до конца июля
Раскуплены все билеты на прямые поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщают «Известия» со ссылкой на туроператоров.
До конца июля свободных мест нет. Отмечается, что поездом можно добраться только со стыковкой в Краснодаре или Анапе.
Власти полуострова запускают дополнительные составы, а также автобусные и морские маршруты.
Как сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, неделя проживания с питанием в отеле экономкласса обойдется в 30–40 тысяч рублей на семью.
Южные курорты России в разной степени страдают из-за транспортных ограничений в этом сезоне, заявил руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора Алеан Илья Уманский в пресс-центре НСН.
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