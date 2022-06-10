Туроператоры: билеты в Крым на поезда раскуплены до конца июля

Раскуплены все билеты на прямые поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщают «Известия» со ссылкой на туроператоров.

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До конца июля свободных мест нет. Отмечается, что поездом можно добраться только со стыковкой в Краснодаре или Анапе.

Власти полуострова запускают дополнительные составы, а также автобусные и морские маршруты.

Как сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, неделя проживания с питанием в отеле экономкласса обойдется в 30–40 тысяч рублей на семью.

Южные курорты России в разной степени страдают из-за транспортных ограничений в этом сезоне, заявил руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора Алеан Илья Уманский в пресс-центре НСН.

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ФОТО: MOS.RU
ТЕГИ:ТуризмПоездаКрым
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